نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأوراق التقديم في المعاهد والكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 محركات البحث في الفترة الاخيرة، حيث يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة التنسيق للدبلومات الفنية لهذا العام 2022، وذلك بعد غلق وزارة التعليم العالي باب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث تم فتح باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022 وانتهى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري.

ينتظر الجميع من طلاب وأولياء أمور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث من المقرر أن تظهر النتيجة خلال 72 ساعة من غلق باب التنسيق، فمن المتوقع أن تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام غدا الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات وكذلك الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام بكل سهولة، حيث يمكن معرفة نتيجة التنسيق من خلال موقع التنسيق الالكتروني، ويستطيع جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني التقديم من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية، فقد خصص المجلس الأعلى للجامعات نسبة 10% من المقاعد في كل الكليات إلى المخصصة لهم في جميع الكليات المصرية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، إمكانية الطلاب الحاصلين على الدبلوم من المدارس الثانوية الفنية نظام ال 3 سنوات سواء كانت تجارة أو زراعة أو صناعة، وكذلك خريجي مدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات والحاصلين على دبلوم السالزيان والدوم بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، وأيضا الحاصلين على المعاهد الفنية للتمريض، وكذلك الحاصلين على المعاهد الفنية الصحية، تقديم أوراقهم إلى مكتب التنسيق وتسجيل رغباتهم، ويوجد عدد من الاوراق المطلوبة لطلاب الدبلومات الفنية للتسجيل في مكتب التنسيق وهي:

شهادة المؤهل الأصل وخمس صور منها.

شهادة ميلاد أصل وخمس صور منها.

2 صورة لبطاقة الترشيح للكلية أو المعهد.

وللذكور، نموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند.

8 صور شخصية مقاس 4 في 6.

2 صورة بطاقة شخصية لولي أمر الطالب.

5 صور بطاقة شخصية للطالب.

المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى.

وهناك عدد من الكليات المتاحة بتنسيق الدبلومات الفنية منها، كلية التربية والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، معاهد السياحة والفنادق، كلية الاقتصاد المنزلي، وعدد اخر من الكليات.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صحفي عن انطلاق تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية، وذلك بتسجيل عدد 75 رغبة طبقاً للنطاق الجغرافي والحد الأدني للقبول المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وذلك منذ يوم الخميس الماضي الموافق 15 سبتمبر 2022، وحدد أخر موعد لغلق تنسيق شهادة الدبلوم الفني يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر.