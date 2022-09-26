«معادلة تاريخ 23 عامًا!».. موعد مباراة السعودية والولايات المتحدة والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية والولايات المتحدة ، ضمن استعدادات المنتخبات العالمية لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي طلعيتها نهائيات كأس العالم قطر 2022 ، يسدل الستار غدًا الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 على المرحلة الثانية من تحضيرات المنتخب السعودي لخوض المونديال، والتي تأتي ضمن مباريات الأجندة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث يستضيف ملعب نويفا لا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، أحداث المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبي أمريكا والسعودية ، واللذين يخوضان سويًا غمار المونديال القادم.

قبل كل شيء ، سنستعرض خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة السعودية والولايات المتحدة والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في المباريات الودية قبيل انطلاق النسخة الـ22 من نهائيات كأس العالم ، علاوة على تاريخ مشاركات المنتخبين في المونديال، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية والولايات المتحدة .

مباراة السعودية والولايات المتحدة

تختتم في الأيام الحالية، المباريات الودية للمنتخبات وحتى الأندية، ضمن الأجندة الخاصة بالـ”FIFA”.

كي تستأنف من جديد المسابقات المحلية والقارية على صعيد الأندية.

قبل أن تتوقف مجددًا في أكتوبر، والذي يليه شهر انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2022 .

في هذا الإطار، يلتقي منتخبات السعودية وأمريكا ، مساء الثلاثاء، ضمن معسكر المنتخب السعودي الثاني في مدينة أليكانتي الإسبانية.

حيثما يطمح الأخضر في تسجيل الانتصار الأول له في المرحلة الإعدادية الثانية للمونديال.

بينما يسعى “أولاد العم سام” من خلال الـ friendly match إلى تأكيد أفضليته التاريخية بفوز جديد.

المنتخب السعودي

مع أصحاب الضيافة “نظريًا” منتخب السعودية لكرة القدم ، نستهل تغطيتنا للحدث الأبرز عربيًا ، الثلاثاء.

حيثما يدخل الأخضر المواجهة، بحثًا عن فوز طال انتظاره.

ناهيك عن تسجيل هدف أول في ثالث المحطات الإعدادية للمشاركة المونديالية السادسة.

يروي به ظمأ الجماهير السعودية، المتعطشة إلى المتعة، والمتفائلة بإنجاز في أول كأس العالم ينظم في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وخلال رحلة انطلقت منذ يونيو الماضي، خاض Saudi Arabia national football team 3 لقاءات ودية.

خسر من أمام كولومبيا وفنزويلا بنفس النتيجة.

قبل أن يتعادل “بطعم الفوز” بعد مباراة مثيرة من أمام الإكوادور، الجمعة الماضية.

وعن رحلة المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

فقد احتل المركز الأول في المجموعة الثانية من التصفيات النهائية.

بعد أن حصد 23 نقطة وصافي (6) أهداف.

وذلك من 7 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

تاريخيًا، وقبل المشاركة الجديدة في FIFA World Cup Qatar 2022™ خاض المنتخب السعودي غمار المونديال 5 مرات من قبل.

كان الإنجاز الأبرز في الظهور الأول، في مونديال الولايات المتحدة 1994.

حيثما بلغ الفريق دور الـ16 ، ليكون ثاني المنتخبات العربية بلوغًا لهذا الدور بعد المغرب في مونديال 1986 بالمكسيك.

قبل أن يسقط الصقور أمام المنتخب السويدي ويودع المونديال.

بعد الخسارة بنتيجة (1-3) آنذاك.

المنتخب الأمريكي

من جهة أخرى ، يخوض منتخب الولايات المتحدة الأمريكية آخر استعداداته لخوض المشاركة الـ11 في المونديال.

إذ كان آخر ظهور للأمريكيين في نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014.

والتي ودعوا خلالها البطولة من دور الـ16، إثر الخسارة من بلجيكا (1-2).

إلا أن الإنجاز الأبرز لـ United States men’s national soccer team كان في المونديال الأول 1930 في أوروجواي.

إذ بلغ دور نصف النهائي للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.

قبل أن يخسر بنتيجة كبيرة (1-6) من أمام الأرجنتين، التي حلت وصيفًا لمستضيف البطولة.

بعد أن خسر التانجو بنتيجة (2-4).

أما عن رحلة المنتخب الأمريكي في تصفيات مونديال قطر 2022 .

فقد حل U.S. Men’s National Soccer Team في المرتبة الثالثة بمجموعة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي.

حيثما حصد 25 نقطة وصافي (11) هدفًا، ليلحق بمنتخبي كندا والمكسيك على الترتيب.

كما أفلت من الدخول إلى الملحق بفارق صافي (6) أهداف فقط مع كوستاريكا صاحبة النقاط الـ25 أيضًا.

من ناحية أخرى ، وعن استعدادات “أولاد العم” سام للمونديال.

فقد خاص الفريق الذي يتولى تدريبه المدير الفني الوطني غريج بيرهالتير، 5 مباريات منذ يونيو الماضي.

بينهم لقاءين في دوري أمم الكونكاكاف ، والتي تشبه بعض الشيء بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تمكن المنتخب المصنف رقم 14 عالميًا (وفق آخر تحديث للفيفا في أغسطس الماضي) من الفوز في لقاءين.

بدأها أمام المغرب وديًا بثلاثية نظيفة، ثم انتصر على غرينادا (5-0) بمرحلة الدوريات في أمم الكونكاكاف.

كما تعادل سلبيًا مع أوروغواي وديًا، ثم السلفادر إيجابيًا (1-1) في مرحلة الدوريات أيضًا.

قبل أن يخسر في آخر ودياتها ضد اليابان بنتيجة (0-2) يوم الجمعة الماضي.

تاريخ مواجهات السعودية والولايات المتحدة

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة بين Saudi Arabia vs United States ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت المنتخبين العريقين 6 لقاءات.

بينهما مواجهتين في كأس القارات، و4 لقاءات ودية.

فازت الولايات المتحدة في 3 مباريات، فيما حققت السعودية الانتصار في لقاءين.

بينما كان التعادل السلبي حاضرًا في مواجهة واحدة.

من جهة أخرى ، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات السعودية أمام أمريكا ، فقد أحرز “أولاد العم سام” 9 أهداف، فيما سجل الأخضر 8 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز الأمريكيين (4-3).

وذلك خلال مواجهة ودية في 8 أكتوبر 1995 والتي استضافها ستاد روبرت كينيدي في العاصمة الأمريكية.

والتي مثلت الفوز الأكبر لـ الولايات المتحدة ضد السعودية في تاريخ لقاءات المنتخبين.

بينما كان أكبر انتصار حققتها السعودية ضد أمريكا ، في نصف نهائي كأس القارات 1992 التي استضافتها المملكة.

يذكر أن الأخضر خسر لقبها، عقب الخسارة من الأرجنتين في النهائي (1-3).

موعد مباراة السعودية والولايات المتحدة والقنوات الناقلة

أخيرًا ، تحدد موعد المواجهة الأخيرة للأخضر المرحلة الثانية من الاستعدادات المونديالية ، مساء غدٍ الثلاثاء، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت الإمارات، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”، الثانية ( 2:00 م ) بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن.

في سياق آخر ، وبشأن حكم مباراة السعودية والولايات المتحدة ، فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) حتى الآن طاقم تحكيم المواجهة.

سوف تقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، وعلى الأرجح سيكون عبر قناة SSC1 HD .

أما عن معلق مباراة السعودية والولايات المتحدة ، فسيكون – وفق متابعاتنا في “ثقفني” – المعلق الرياضي المبدع “فهد العتيبي“.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد استعرضنا سويًا جميع المعلومات المتاحة وآخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة أمريكا والسعودية الودية والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج المنتخبين التحضيرات الأخيرة لنهائيات كأس العالم 2022 ، وأيضًا رحلة التصفيات، علاوة على تاريخ المشاركات في المونديال، وأخيرًا تاريخ مواجهات الولايات المتحدة والسعودية .