ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم الاثنين 26\9\2022 والتشكيل المتوقع

يتصدر ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه المنتخب المصري الأولمبي منتخب البنين وهي مباراته الودية الثانية، والتي من المقرر إقامتها السادسة مساء اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 بقيادة المدرب الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، على استاد المكس بمحافظة الاسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عام.

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم

وعلى غرار القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم، التقي منتخبي مصر ومنتخب البنين الجمعة الماضية على استاد حرس الحدود، حيث انتهت المباراة التي جمعتهم بالتعادل السلبي، والجدير بالذكر أن هذه المباريات تقام استعدادًا لخوض تصفيات القارة الافريقية والمؤهلة لدورة الالعاب الاوليمبية باريس 2024، وذلك في أول مباراة لمنتخب الفراعنة تحت قيادة المدرب الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، ولعب منتخب بنين مباراته السابقة بالفريق كاملا والذي يحتوي على 7 محترفين، ويستعد منتخب البنين أيضا لخوض مباراة خلال الشهر المقبل أمام منتخب السودان، وذلك في اطار مواجهات الدور الثاني من التصفيات، ويسعي منتخب مصر الاوليمبي إلى تحقيق الفوز على منتخب بنين واثبات قدرته على انهاء المباراة بكل سهولة.

ترددات القنوات الناقلة لمبارة مصر اليوم

ويمكن متابعة مباراة مصر ومنتخب بنين، عن طريق تنزيل ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم، حيث يتواجه المنتخبان في ثاني تجربة ودية لهم، وذلك ضمن معسكر المنتخب الاوليمبي واستعدادات التصفيات الافريقية المؤهلة لدورة باريس الاوليمبية 2024، وسوف تنقل فاعليات المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 والتي يمكن ضبط ترددها على أجهزة الاستقبال كالتالي: