نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2022 وشروط التحويل بين الكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاجئ طلاب الشهادة الثانوية الازهرية بتأخر اعلان نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2022 واستمرار تلقي موقع التنسيق الالكتروني طلبات الطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات، حيث قرر مكتب التنسيق الاكتروني في جامعة الازهر من يوم الاحد الموافق 25 سبتمبر 2022 استقبال طلبات الطلاب لعمليات التحويل من كلية لكلية اخري في جامعة الازهر، ومازل مكتب التنسيق يستقبل الطلبات التحويل لتغير الكليات فى جامعة الازهر ويمكن التحويل عبر الموقع الرسمي لجامعة الازهر.

نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2022

اعلنت جامعة الازهر ان ستظهر نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2022 خلال الساعات القليلة وذلك بعد غلق باب تعديل الرغبات والتحويلات بين كليات جامعة الازهر،واتاحت جامعة الازهر امكانية نعرفة نتيجة التحويلات بين كليات جامعة الازهر عبر الدخول علي موقع التنسيق علي بواية مصر الرقمية وذلك بشرط ان يكون الحد الادني للكلية التى يرغب التحويل اليها قد حصل علية في نتيجة الثانوية الازهرية .

شروط التحويل بين كليات جامعة الازهر

يحق الاستعلام عن نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2022 للطالب الناجح في شهادة الثانوية الازهرية وايضا للطلب الذين لم يسجلو رغبات في المرحلة الاولي والمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الازهرية 2022-2023 ولا يجوز ان يقوم طالب الثانوية الازهرية بتحويل من كلية الي كلية اخري داخل جامعة الازهر الا ان يشترط اجراء اختبارات القدرات في جامعة الازهر، ويشترط ان تكون الكلية الذي يرغب التحويل اليها في النطاق الجعرافي لجغراي لجامعة الازهر، بوابة الازهر الالكترونية من قبل نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية ادبي وعلمي بنين وبنات.

واعلنت جامعة الازهر عن الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الازهر وهي كالآتي:

احضار اصل شهادة الثانوية الازهرية و5 صور لشهادة الثانوية الازهرية.

5 صور لشهادة الميلاد كمبيوتر.

5 صور لبطاقة الرقم القومي الساري.

نموذج 2 جند للذكور.

8 صور شخصية بخلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب.

3 صور لبطاقة الترشيح للكلية المرغوب التحويل اليها.

نموذج 6 او نموذج 7 جند للذكور.

200 جنية مصاريف الالتحاق بالجامعة.

ملف بلاستيك.

وجاء وفقا لما اعلنته وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع المعاهد الازهرية ينطلق العام الدراسي الجديد 2020-2023 يوم السبت الموافق 1اكتوبر 2022 وذلك لكل من الجامعات الحكومية وجامعة الازهر، وتقوم وزارة التعليم العالي ببذل جهوها لاخذ الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا ولاستقبال الطلاب الجدد.