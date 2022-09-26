نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا في دوري الأمم الأوربية 2022 بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت معدلات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا، حيث يهتم جماهير كرة القدم بالدوري الاوربي، يواجة المنتخب الالماني المنتخب الانجليزي علي ارض ملعب ويمبلي وذلك الجولة تكون الجولة الاخيرة من دور المجموعات دوري ابطال اوروبا، ويسعي كل منتخب بالفوز وذلك للتاهيل للنهائي.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا

لم يتم توفير حقوق العرض في القنوات العربية في اي منطقة الشرق الاوسط او شمال افريقيا من ضمن القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا وذلك لعدم الحصول علي حقوق بث دوري الامم الاوروبية، يمكن متابعة المبارة عبر اليوتيوب عبر قناة الاتحاد الاوروبي او القنوات الحاصلة على حقوق اذاعة دوري الامم الاوربية، و يمكن مشاهدة مباراة انجلترا والمانيا وجميع مباريات دوري الامم الاوربية 2022-2023 وذلك من خلال الموقع الرسمي للاتحاد كرة القدم الاوربي،وذلك من خلال الضغط علي الرابط الخاص بالمبارة، ثم التسجيل علي الرابط حتي يمكن المشاهدة.

موعد مباراة انجلترا والمانيا

وبعد أن ذكرنا لكم القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والمانيا، فتنطلق اليوم الاثنين الموافق 26\9\2022 مباراة بين المانيا ضد انجلترا وذلك في ملعب ويمبلي وذلك من ضمن الجولة الاخيرة لدوري الامم الاوربية، وذلك في تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة الا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

استعدات المنتخب الالماني للمباراة

رغم صعوبة الموقف علي المنتخب الالماني ولكنة يسعي للفوز وذلك لحصاد ثلاث نقاط وذلك للفوز والتاهل والوصول الي المجموعة الرابعة، جدير بالذكر ان ترتيب المانيا يكون في المركز الثالث بجمع ثلاث نقاط، وذلك بعد المركز الاول للمجر ب 10نقاط والمركز الثاني لمنتخب اطاليا ب8 نقاط ويحقق المنتخب الانجليزي نقطين فقط، تم اختيار نجوم مثل مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين ومهاجم تشيلسي رحيم سترلينج وظهير ليفربول الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد قد يكون هناك ظهور محتمل لأول مرة لمهاجم برينتفورد إيفان توني، وخرج كل من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ولاعب خط وسط مانشستر سيتي كالفين فيليبس بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا

في حراسة المرمي ارون رامسديل، وفي الدفاع جون ستونز-اريك داير- هاري ماجواير، اما في خط الوسط بن تشيلويل- ديكلان رايس- جود بيلينجهام-كيران تريبيير، وفي الهجوم رحيم ستيرلينج- هاري كين- ماسون ماونت .