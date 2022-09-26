نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينتهي الترم الأول 1444 والتقويم الدراسي 2022/1444 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينتهي الترم الأول 1444 في المملكة العربية السعودية واحد من الموضوعات الهامة التي تشغل كافة أولياء الأمور والطلبة في شتى مدن ومحافظات المملكة حيث يتسأل الجميع عن موعد نهاية الترم الأول من أجل الاستعداد للامتحانات.

بدأت الاستعدادات من أجل الامتحانات منذ أيام ولذلك يرغب الطلبة والطالبات في معرفة موعد نهاية الفصل الدراسي الأول ومواعيد الامتحانات وكذلك التعرف على موعد بداية الترم الثاني والعودة مرة أخرى للدراسة وهو ما سوف نوضحه عبر السطور التالية.

متى ينتهي الترم الأول 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فترة الدراسة في الترم الأول والتي تم تحديدها بمدة 13 أسبوع وهي مدة مناسبة حسب توزيع المناهج الدراسية وتكفي من أجل دراسة المقررات الدراسية الخاصة بالترم الأول حيث أنه وقت مناسب للمذاكرة والاستعداد للامتحانات ومن المعروف أن الترم الأول هو الأطول في الفترات الدراسية على مدار العام.

وقد تقرر العمل على أن ينتهي الترم الأول يوم الخميس 24 من نوفمبر 2022 الموافق 30 ربيع الأخر 1444 وذلك بناء على التقويم الدراسي الذي أعلنته الوزارة والذي تضمن فترة إجازة نهاية العام الدراسي والتي تم تحديد مدتها بشهرين.

وقد تم العمل على تطوير المناهج الدراسية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة والعمل على إبراز وتنمية مهارات الطلاب بصورة كبيرة ضمن الرؤية المستقبلية 2030 من أجل العمل على تنمية المملكة وتطوير المستقبل الجديد وتنمية مهارات الطلاب.

التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2022/1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي في المملكة للعام الدراسي 2022/1444 والذي تم تحديده بالصورة التالية: