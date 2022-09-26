تعديل موعد الاختبار الورقي بالمركز الوطني للقياس qiyas

تعديل موعد الاختبار الورقي، تقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب العديد من الخدمات الإلكترونية للكثير من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين هي خدمة تعديل موعد الاختبار الورقي للمتقدمين من أجل أدائه خلال التوقيت المحدد من جانب المنصة، ويتاح لأي مستفيد أن يقوم بهذا التعديل بعد أن يتم سداد الرسوم الخاصة بالاختبار الورقي، علي أن يتم تعديل موعد الاختبار من خلال الملف الخاص به لدى المنصة، مع العلم بأن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بمدة 48 ساعة، وعبر خطوات إلكترونية سوف نوضح لكم أهم الخطوات التي يجب إتباعها من أجل تعديل موعد الاختبار الورقي.

تعديل موعد الاختبار الورقي

تم الكشف من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تعديل موعد الاختبار الورقي عبر موقع المركز الوطني للقياس، ويتم ذلك بالخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: موقع المركز الوطني للقياس.

يجب أن يتم اختيار الاختبارات المسجلة عن طريق الصفحة الرئيسية.

يتطلب أن يتم تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد في التعديل عليه.

ثم الضغط على “تعديل”.

تحديد المدينة، والمقر المخصص من أجل أداء الاختبار والتخصص.

بعدها يجب أن يتم الاطلاع على إشعار التسجيل.

ثم التأكد من البيانات الخاصة بالاختبار والموافقة على التعديل الخاص بموعد الاختبار.

ثم بعد ذلك يتم تحديد اليوم والتاريخ والتوقيت الخاص بالاختبار.

موقع المركز الوطني للقياس تسجيل دخول

يستطيع أي مستفيد من خدمات هيئة تقويم التعليم والتدريب أن يقوم بتسجيل دخول منصة المركز الوطني للقياس، والاستفادة من جميع الخدمات بشكل إلكتروني، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: