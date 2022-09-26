رابط نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022 الأن على موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg

يترقب الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022، وهذا بعدما أطلقت جامعة الأزهر مفاجأة باستمرار تسجيل الرغبات التحويل من كلية إلى أخرى من خلال موقع التنسيق حتى الآن، وقد صرحت مشيخة الأزهر في بيان لها أن مكتب التنسيق الإلكتروني سوف يستمر في استقبال كافة طلبات التحويلات للطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى أخرى بجامعة الأزهر 2022، ويعود هذا السبب لكثرة الإقبال من قبل الطلاب على التحويل بين الكليات المختلفة وتعديل الرغبات.

نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022

ويظل طلاب الثانوية الأزهرية في حالة ترقب منذ قيامهم بتقديم طلبات التحويلات، ويتطلعون لمعرفة نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022، والتي من المقرر لها وفقاً لإعلان جامعة الأزهر أن تظهر خلال 48 ساعة من غلق باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر، والجدير بالذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني ما زال في استقبال طلبات التحويلات بين الكليات حتى الآن، كما أن عملية التسجيل متاحة بشكل كامل لجميع طلاب وطالبات الأزهر الذين لما يحالفهم الحظ بالتسجيل في تنسيق المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى المناقشات التي تجريها جامعة الأزهر ومكتب التنسيق الإلكتروني لفتح باب التسجيل في تقليل الاغتراب بين الكليات الأزهرية 2022، وذلك يكون عقب انتهاء التحويلات وظهور النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022

ومن المنتظر غلق باب التحويلات خلال الساعات المقبلة لإعلان نتيجة تحويلات كليات الازهر 2022، حيث ينتظرها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب وقلق كبيرة لمعرفة قبولهم من عدمه بالكليات التي تقدموا إليها، وأعلنت مشيخة الأزهر ان النتائج ستكون متاحة للاستعلام عنها عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني .

. الدخول على تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.

الضغط على التحويل بين الكليات.

ادخال رقم الجلوس والرقم السري.

كتابة الرمز التأكيدي الظاهر على الموقع.

تظهر بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.

من الامور التي يهتم بها الآلاف من طلاب الثانوية الازهرية في الوقت الحالي هو التعرف على نتائج التحويلات بين كليات الازهر، حيث انة قد ظهرت نتيجة التنسيق مؤخراً وقد قام العديد من الطلاب بتقديم طلبات التحويل بين الكليات وينتظرون الآن اعلان نتيجة التحويل، هذا وسوف تظهر النتائج قريباً جداص عبر موقع التنسيق الالكتروني وبإتباع الخطوات السابقة سيتمكن الجميع من معرفة نتائجهم بسهولة.