إصابة المستشار الألمانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال هيبيستريت، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس، إن شولتز يعانى من أعراض خفيفة وعزل نفسه على الفور، وألغى ظهوره فى جميع المناسبات العامة هذا الأسبوع لكنه يعتزم المشاركة بشكل افتراضى فى اجتماعات الحكومة الداخلية.

وعاد شولتز من رحلة رسمية، استغرقت يومين لدول الخليج، أمس الأحد، وقبل ذلك شارك فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

ولم يكن شولتز المسؤول الألمانى الوحيد الذى أصيب بفيروس كورونا هذا الأسبوع، فقد أعلنت وزيرة الداخلية نانسى فيزر على تويتر صباح اليوم أنه ثبت أيضا إصابتها بالفيروس.