إندونيسيا تقدم مساعدات إنسانية إلى باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده قدمت إلى باكستان مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من السلع لمساعدة السكان الباكستانيين الذين يعانون من آثار الفيضانات والانهيارات الأرضية.





وقال الرئيس جوكو ويدودو -فى تصريحات له اليوم بثتها وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية-: إنه جرى إرسال المساعدات على متن طائرتين فى المرحلة الأولى وتضم مستلزمات أساسية مثل الخيام والملابس والبطانيات وأكياس النوم والمولدات الكهربائية والأدوية والمواد الطبية. وأعرب الرئيس الإندونيسى عن تفاؤله، بأن هذه المساعدة ستقدم العون للمواطنين فى باكستان على التعافى بسرعة والعودة إلى أنشطتهم. وأضاف أن الحكومة الإندونيسية ستقدم أيضا المساعدة من خلال نشر عاملين صحيين لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الباكستانيين المتضررين من الكارثة.

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