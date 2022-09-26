العالم اليوم - حادثة مأسوية تنهي حياة طاقم طائرتين استعراضيتين

انتم الان تتابعون خبر حادثة مأسوية تنهي حياة طاقم طائرتين استعراضيتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - وثقت كاميرات الفيديو لحظات اصطدام طائرتين استعراضيتين (أكروبات) في ألمانيا، في حادث أدى إلى مصرع الطيارين.

وفي العادة، فمن مهمة هذه النوع من الطائرات "الأكروبات" المشاركة في الاستعراضات الفنية الجوية ورسم البسمة على وجوه الناس، لكن هذا لم يقع في حادثة الطائرتين، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.

ورصد شريط فيديو تحليق الطائرتين بجانب بعضهما البعض، قبل أن تهوي إحداهما قليلا، فيما بدا أنها حركة استعراض عادية.

وما أن صعدت ثانية حتى علقت بالطائرة الأخرى، وهوت الطائرتان بعد ذلك نحو الأرض، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان من مكان التحطم.

وقالت "الصن" إن الحادثة وقعت مساء السبت في مقاطعة غيرا شرقي ألمانيا.

وأكد متحدث باسم سلطات الإطفاء الألمانية مصرع الطيارين إثر التصادم، مشيرا إلى الطيارين كانا في جولة تدريبية.

ويطلق على هذه الجولة اسم "رحلة المرأة"، حيث توازي إحدى الطائرتين الأخرى أثناء التحليق في الأجواء.

ومما يثير الغرابة في الأمر أن الطيارين ليسا حديثا العهد بهذه المهنة، فهما يمارسانها منذ سنوات، ونالا جائزة دولية في الطيران الاستعراضي عام 2019.