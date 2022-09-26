العالم اليوم - بورصة موسكو تهوي لأدنى مستوى منذ بداية الأزمة الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - تراجعت بورصة موسكو صباح الاثنين بنسبة 10 بالمئة مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا بنهاية فبراير، وذلك على خلفية التوتر في مناطق عدة من البلاد بشأن التعبئة الجزئية.

انخفض مؤشر مويكس الرئيسي المسعر بالروبل بنسبة 10.25 بالمئة في الساعة 10.10 بتوقيت غرينتش عند 1873.55 نقطة، وهي المرة الأولى التي ينزل فيها دون عتبة 1900 نقطة منذ 24 فبراير.

وتراجع مؤشر آر تي إس المسعر بالدولار بنسبة 8.59 بالمئة عند 1043.70 نقطة.

يأتي الانخفاض الشديد على خلفية التعبئة الجزئية لتعزيز القوات العسكرية المشاركة في أوكرانيا وفي وقت تجري حتى الثلاثاء "استفتاءات" على ضم أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها.

كما أن خطر فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا يحدث اضطرابا في الأسواق.

أما سعر أسهم شركة غازبروم الروسية العملاقة التي تسيطر الدولة الروسية على غالبيتها، فقد تراجع الاثنين بنسبة 6.11 بالمئة.

لكن رغم ذلك لم يتغير سعر صرف الروبل الذي واصل الارتفاع منذ عدة أشهر في مقابل الدولار واليورو، وكان الدولار الواحد يتداول في قابل 58 روبلا في الساعة 10.40 بتوقيت غرينتش.