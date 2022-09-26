بوتين: إطلاق النار فى مدرسة بمدينة إيجيفسك عمل إرهابى

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حادث إطلاق النار الذى وقع فى مدرسة بمدينة إيجيفسك، اليوم الإثنين، بأنه "عمل إرهابى"، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار داخل مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية، اليوم الإثنين، إلى 13 قتيلاً، بينهم أطفال، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الروسية.

وكانت وزارة الداخلية الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، وقوع إطلاق نار فى المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، لافتة إلى أنه لم يتم القبض على الرجل الذى أطلق النار حتى الآن، بينما تتواجد قوات الأمن حاليًا فى موقع الحادث.

وبحسب التقارير الروسية، فقد وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية فى تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الإثنين، حيث أكد شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.

ومن جانبه، قال حاكم المنطقة ألكسندر بريتشالوف، إن جميع الخدمات الخاصة توجهت لمكان الحادث على الفور، إضافة إلى سيارة إسعاف.