نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر schools.madrasati رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية 1444 وخطوات تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث مؤخراً عن رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية، حيث يتساءل الكثير من طلاب المملكة العربي السعودية حول كيفية حل الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية من خلال منصة مدرسة الإلكترونية، والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتصبح واحدة من أهم وأنجح الوسائل التعليمية التي يعتمد عليها جميع الطلاب في العملية التعليمية حيث تهتم بعرض كل مايخص المقررات الدراسية ووسائل التعليم الجديدة.

رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية

ومن خلال رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية تتيح المنصة للطلاب إمكانية حل الواجب المدرسية إلكترونياً ورفعها من خلال المنصة بدلاً من الكتابة الورقية تسهيلاً على الطلاب ومواكبة لخطط التعليم الجديدة في جميع أنهاء العالم والتي تسعى لها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، وفي موضوعنا سوف نقدم لكم رابط المنصة وحل الواجبات وكيفية رفعها.

ويقوم المعلمين المستخدمين لمنصة مدرستي برفع الواجبات الدراسية المنزلية عليها من أجل يطلع عليها جميع الطلاب ليقوموا بحلها بشكل إلكتروني، ونوضح لكم من خلال اتباع الخطوات الآتية كيفية حل الواجبات ورفعها على منصة مدرسة الإلكتروني وذلك كالآتي:

الدخول على بوابة منصة مدرستي الإلكترونية .

. القيام بانشاء حساب خاص وتسجيل الدخول.

الضغط على قائمة الخيارات بالمنصة.

الضغط على اختيار الواجبات.

في أسفل الصفحة التي تظهرت سوف تجد كل ما يتعلق بالواجبات المدرسية وطريقة حلها والوقت المتاح لحل كل واجب.

يظهر خياران هما (استعراض الواجب، وحل الواجب).

تقوم بالضغط على زر حل الواجب لفتح الاسئلة والاجابة عنها في الخانات المخصصة للإجابات.

بعد الانتهاء من حل الواجب تضغط على كلمة “حفظ” ليتم إرسال الحال للمعلم.

منصة مدرستي الإلكترونية

وعقب أن وضحنا لكم رابط منصة مدرستي الواجبات المدرسية وكيفية الدخول على المنصة وحل الواجب، فالجدير بالذكر أن منصة مدرسة تعتبر من أنظمة التعليم الحديثة بالمملكة العربية السعودية، والتي تم انشائها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ولتسهل على الطلاب عملية التعليم عن بعد وممارسة العملية التعليمية من خلال المنزل، وفتح قنوات التواصل بشكل إلكتروني مع المعلمين دون الحاجة للخروج من المنزل، وتتيح المنصة إمكانية التسجيل عليها بسهولة من خلال انشاء حساب شخصي بواسطة البريد الإلكتروني للإطلاع على كافة المناهج الدراسية ومواعيد الاختبارات.

تُعد منصة مدرستي التعليمية واحدة من اهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث انشأتها وزارة التعليم السعودية خلال الاعوام القليلة السابقة لتُقدم من خلالها العديد من الخدمات التعليمية لكافة الطلاب، وذلك في اطار حرص الوزارة في التسهيل على الطلاب، ورقمنة الخدمات التعليمية ليستفيد منها الطالب في اي وقت ومن اي مكان بكل سهولة ويسر.