ماهي منصة نسك وكيفية حجز رحلة الحج/ العمرة عبر Nusuk.sa

ماهي منصة نسك التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة اليوم، هو سؤال يطرح الملايين من راغبي زيارة بيت الله الحرام من جميع دول العالم، خاصة أنها أول منصة من نوعها متخصصة وحكومية تساعد زوار بيت الله الحرام علي حجز رحلات الحج والعمرة بطريقة موثقة ومضمونة، وحتي تتعرف أكثر علي خدمات منصة Nusuk كيفية حجز رحلة الحج/ العمرة عبر Nusuk.sa، عليك الاطلاع جيدا علي هذا التقرير من أجل التعرف علي تلك المنصة التي تم تفعيلها لاول مرة بداية من اليوم 26 سبتمبر 2022، وبشكل أوضح فإن تلك المنصة تعبر عن رؤية المملكة 2030 من أجل تيسير زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تشمل كافة الإجراءات المتبعة لتيسير قدوم زوار بيت الله الحرام.

ماهي منصة نسك

منصة نسك هي أول منصة حكومية تقدم حزمة واسعة من المعلومات والخدمات لزوار بيت الله الحرام، وتقام تلك المنصة تحت رعاية وإشراف متعاون بين وزارة الحج والعمرة وإدارة الهيئة السعودية للسياحة، وذلك من أجل رفع مستوي جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، حيث تمكن الراغبين في الزيارة من إصدار تأشيرة والتصاريح اللازمة وحجز باقات الإقامة الكترونيا، الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فبمجرد وصولك للمملكة سوف يتابع معك تطبيق نسك كافة تفاصيل زيارتك وأدق التفاصيل حولها، واليكم ابرز تلك الخدمات.

خدمات منصة نسك لزوار بيت الله

هذا ونوضح لكم بشكل اوضح اهم خدمات منصة نسك، خاصة أنها منصة تستهدف جميع زوار بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم، وكذلك هي منصة جديدة تم إطلاقها فقط منذ ساعات، وسوف نوضح لكم كل ما تريد معرفته عن

إصدار تأشيرة الدخول والتصاريح اللازمة.

حجز برامج العمرة والزيارة.

إمكانية حجز رحلات للاماكن التاريخية والسياحية في المملكة العربية السعودية.

مركز اتصال يعمل علي مدار الساعة.

ما هي مميزات منصة نسك

بالإضافة إلي تلك الخدمات المميزة التي تقدمها نسك، توجد بعض المميزات التي كان كل زائر للمملكة بحاجة اليها، وتقدمها نسك بشكل أسهل وأبسط وهي