“عاجل” وفاة الدكتور القرضاوي عن عمر يناهز 96 عامًا.. التفاصيل كاملة

توفي اليوم الإثنين الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، وكان الشيخ القرضاوي من مواليد 9 سبتمبر سنة 1926، بقرية صفط تراب بمحافظة الغربية بمصر، وانتمى القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين وأصبح من قياداتها المعروفين ويعتبر منظر الجماعة الأول، كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات لكنه رفض ذلك.

وفاة الشيخ القرضاوي

أعلن عن وفاة الشيخ القرضاوي في الثالثة والنصف فجر اليوم، حيث نُشر عبر حساب القرضاوي الرسمي على تويتر تغريدة مضمونها” انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين”، وتوفي يوسف القرضاوي عن عمر يناهز 96 عامًا، ويذكر أن القرضاوي يحمل الجنسية القطرية بالاضافة إلى جنسيته المصرية الاساسية، وتم الحكم على القرضاوي في قضية اقتحام السجون في عام 2011، حيث صدر الحكم عليه بالاعدام في عام 2015، وكان معه في هذه القضية عدد من المصريين المنتميين إلى الأخوان،

نبذة مختصرة عن الدكتور القرضاوي

يذكر أن القرضاوي ظل رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمدة 14 عام، فقد تأسس الاتحاد العالمي في عام 2014 وقاد القرضاوي رأسته حتي استقال هذا العام، وقد خلفه في رأسة الاتحاد العالمي أحمد الريسوني، ومن الجدير بالذكر في حياة القرضاوي أنه عمل في مصر كمشرف على معهد الأئمة التابع لوزارة الأوقاف، كما أنه إلتحق بالمكتب الفني لإدارة الدعوة والارشاد، وذلك قبل إعارته إلى دولة قطر كعميدا للمعهد الديني الثانوي، وأيضا كان الدكتور القرضاوي مشرفا على مطبوعات الادراة العامة للثقافة الاسلامية بالازهر الشريف، كما أسس القضرضاوي عام 1973 قسم الدراسات الإسلامية في كليتي التربية للبنين والبنات بجامعة قطر، ويذكر أنه أيضا في عام 1977 تولى تأسيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة نفسها، بالاضافة إلى أنه ظل عميدا لها منذ تأسيسها إلى نهاية العام الجامعي 1989-1990، وكان عضو في عدة مجامع ومؤسسات علمية ودعوية عربية وإسلامية وعالمية.