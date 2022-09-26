نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط الأهلية للحد المانع للضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الاجتماعية السعودية التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأسر السعودية المستفيدة من الدعم، فهناك أكثر من 828 ألف مواطن يحصل على الدعم، وزاد أهمية الدعم بعد أن أعلن الديوان الملكي بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 10.6 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وهذا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولمواجهة ارتفاع الأسعار، ومع اقتراب موعد صرف الضمان الاجتماعي يبدأ المستفيدين بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من حيث الأهلية و الاستحقاق و قيمة الدعم وموعد نزوله وسنعرض لكم خطوات الاستعلام بالتفاصيل مع معرفة شروط أهلية الضمان و الحد المانع له.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية إلكترونية للاستعلام عن مستحقات الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة أهلية المتقدم، وذلك عبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تسجيل الدخول والتوجه إلى حسابك يمكنك الاستعلام عن جميع البيانات الخاصة بالفرد والأسرة على الضمان.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عن طريقة إدخال رقم الهوية المستفيد، و خطوات الاستعلام هي:

الذهاب إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

قم بالضغط على أيقونة الطلبات واختيار حالة الطلب.

على الفور سيظهر أمامك حال طلبك، وهذا إذا كان الطلب مازال تحت المراجعة أو تم قبول الطلب أو تم رفضه مع ذكر أسباب الرفض.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

كما يمكنك معرفة إذا كنت مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي أم لا وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالتوجه إلي حسابك على الضمان.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة دراسة أهلية الطلب.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

على الفور سيظهر أمامك إذا كنت مؤهل أو غير مؤهل.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم تحديد بعض الشروط التي يتم من خلالهم تحديد إذا كان المتقدم مؤهل للحصول على دعم الضمان أم لا، الشروط هي:

أن يكون المتقدم الفرد أو الأسرة سعودية الجنسية أي من أبوين سعوديين.

إقامة الأسرة المتقدمة على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يزيد دخل رب الأسرة عن الحد المانع للضمان وهو 550 ريال سعودي للفرد، والأسرة 1100 ريال سعودي.

عدم امتلاك الأسرة أصول أو أموال او أملاك ذات قيمة مسجلة باسمهم.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء الخاصة او الحكومية التابعة للدولة، أو يكون مسجون.

الالتزام بحضور الدورات التدريبية التأهيلية التي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور

يختلف الحد المانع الضمان الاجتماعي من فرد إلي آخر بعدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري وهو على النحو التالي: