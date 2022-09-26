متى اليوم الوطني الإماراتي 2022؟ وأهم مظاهر الاحتفال

متى اليوم الوطني الإماراتي 2022 حيث تحتفل قريبا دولة الإمارات باليوم الوطني لتوحيد البلاد من كل عام وتم توحيدها في عام 1971م على يد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اللَّه وسمي “بيوم الاستقلال” حيث انطلق اتحاد الإمارات بالإجماع بآراء حكام الإمارات السبع في ذلك الوقت ، وهي: “حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان”. آل نهيان حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وحاكم إمارة الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الإمارة. الفجيرة الشيخ محمد الشرقي ، وحاكم إمارة أم القيوين الشيخ أحمد المعلا ، وحاكم إمارة عجمان الشيخ حميد النعيمي ، حيث تم الاتفاق بين حكام الإمارات الست “دبي ، أبو ظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين “في 18 يوليو 1971 بشأن توحيد الإمارات تحت راية واحدة.

موعد الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي لعام 2022

وتقوم الحكومة الإماراتية بمنح جميع العاملين بها بالقطاع العام إجازة رسمية احتفالا بهذا اليوم الوطني العظيم. ويعتبر هذا اليوم من أبرز وأهم الاحتفالات التي تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة توحيد إمارات المتعددة في السابق لإمارة واحدة تحت قيادة آل نهيان. وتبدأ مظاهر الاحتفال يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر (ديسمبر) لسنة 2022.

ما هي مظاهر الاحتفالات التي تقام بهذا اليوم

هذا العام سيكون مميزاً لدولة الإمارات حيث تحتفل اليوبيل الذهبي وذلك بمرور خمسون 50 عاما على قيام الاتحاد بفضل مؤسس الدولة، وفي ذلك اليوم سيقام الحفلات والندوات والعروض الفنية والعسكرية في أبو ظبي وفي كل أرجاء الإمارات العربية المتحدة، وسيرفع أعلام الوطن الإماراتي على جميع المنشآت العامة والخاصة والرايات الوطنية في النوافذ والشرفات وعلى السيارات. ويتم الإعلان والإفصاح عن إقامة مشروعات جديدة لإدخال السعادة على جميع المواطنين والإعلان عن الانتهاء من بعض المشروعات أيضًا.

وستقام العديد من الفعاليات، ونشر الألعاب النارية على مستوى أبراج دبي التي سوف تنير دبي وأبوظبي والعديد من المناطق، وسوف تنظم الإمارات حفلاً كبيراً بمشاركة العديد من المطربين والمغنيين الخليجين. وسيرفع شعار بجميع أرجاء البلاد خصيصاً لهذا اليوم يسمى، “روح الاتحاد“، وقد أطلق هذا الشعار بعد ذلك على جميع الاحتفالات في دولة الإمارات.