نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان خبر وفاة القرضاوي عن عمر يناهز 96 عاماً | الصفحة الرسمية تُعلن وفاه الشيخ يوسف القرضاوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خبر وفاة القرضاوي، والذي كان رئيساً سابقاً لهذا الاتحاد، وتوفى يوسف القرضاوي عن عمر يناهز 96 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وقد شغل القرضاوي في فترة ماضية منصب مفتي جماعة الاخوان المسلمين، ونشر خبر وفاة القرضاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

خبر وفاة القرضاوي

وانتشر خبر وفاة القرضاوي عبر الحساب الرسمي للقرضاوي على “تويتر” في تدوينة اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، وجاء فيها الآتي “انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبيناً لأحكام الإسلام، ومدافعاً عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذرى رفعاً لدرجاته.. اللهم آمين”.

إعلان خبر وفاة القرضاوي

وأعلنت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة القرضاوي، وعبر الصفحة الرسمية له أضافت” قد وافته المنيه ظهر اليوم، وسوف يعلن عن موعد الدفن ومكان العزاء لاحقاً”، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن العزاء أو الدفن بخلاف ذلك.

والجدير بالذكر أن القرضاوي قد ولد بقرية صفط تراب التابعة لمحافظة الغربية في مصر عام 1926، وشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقاً، وانضم القرضاوي لجماعة الاخوان المسلمين وأصبح من أحد قيادتها البارزين والمعروفين، وكان يعتبر مفتي الجماعة الأول، وعرض عليه عدة مرات تولي منصب مرشد الاخوان ولكن رفض، والجدير بالذكر أنه سابقاً في عام 2015م، صدر الحكم من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقاً لعدد 99 متهماَ في قضايا اقتحام السجون، ومن بينهم الدكتور يوسف القرضاوي.

ويذكر أن القرضاوي قد التحق بجامعة الأزهر بكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للدراسات العربية الذي يتبع جامعة الدول العربية وتخصص في اللغة والأدب، وحصوله على ماجيستير علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وحصل عام 1973 على الدكتوراة من نفس الكلية، وانضم لجماعة الاخوان المسلمين وأصبح أحد قيادتها البارزين وكان ممثل للإخوان في قطر، وقام بتأليف كتاب الإخوان المسلمون سبعون عاماً في الدعوة والتربية والجهاد.