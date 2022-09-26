روسيا: ارتكاب أخطاء فى عمليات الاستدعاء للتعبئة.. ولم نغلق للحدود

جدة - نرمين السيد - كما أكد الكرملين الروسى أنه لم يتخذ أى قرارات بشأن إغلاق الحدود الروسية.

وفى وقت سابق من اليوم، أصيب عسكرى مشرف على مركز تجنيد فى الجيش الروسى بجروح خطيرة جراء وقوع إطلاق نار فى مركز تعبئة للجيش الروسى فى سيبيريا، وذلك بالتزامن مع حال تعبئة جزئية للقتال تشهدها البلاد.

وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيجور كوبزيف، إن "المفوض العسكرى الكسندر إيليسييف موجود فى قسم الانعاش فى وضع خطر للغاية. وأوقف مطلق النار فورًا، وسيعاقب!" موضحًا أن إطلاق النار حصل فى مركز التجنيد العسكرى فى مدينة "أوست-إيليمسك".