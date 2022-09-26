جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، المنصة الحكومية الموحدة "نسك" nusuk.sa، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "نسك" تمكن الراغبين فى أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبرامج إلكترونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التى ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمى لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكين مزودى الخدمات من عرض خدماتهم إلكترونيًا على المعتمرين والزوار. وتستمر منصة "مقام" فى إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حين ضمان انتقال كافة خدماتها إلى "نسك" فى مرحلة لاحقة. وأوضح وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن منصة "نسك" تأتى امتداداً للجهود المتواصلة لتحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسيـر الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نسك.. منصة إلكترونية موحدة لزائرى الحرمين الشريفين (الرابط والتفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.