جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أعرب مدير وكالة الطاقة الذرية عن تخوفهم من الوضع فى أوكرانيا، لافتًا إلى أن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة أمنية حول زابوريجيا ستستمر هذا الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاقة الدولية: جاهزون للتشاور مع روسيا وأوكرانيا لتأمين محطة زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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