الكويت تسلم إيطاليا رئاسة الدورة 66 للمؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا طلال الفصام قام بتسليم رئاسة الدورة الحالية -باعتبار الكويت الرئيس السابق للمؤتمر العام- إلى سفير إيطاليا لدى المنظمات الدولية إليساندرو كورتيزى بحضور ممثلين رفيعى المستوى من كافة الدول الأعضاء فى الوكالة.
ويناقش المؤتمر -الذى انطلقت أعماله اليوم ويستمر خمسة أيام- عددا من الملفات النووية الحساسة لاسيما برنامج إيران النووى وقدرات كوريا الشمالية النووية، إضافة إلى قضايا الحد من الانتشار النووى وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما من المقرر أن يناقش المؤتمر العام فى جملة من مشروعات القرارات المتعلقة بتلك القضايا تمهيدا لاعتمادها فى ختام الدورة يوم الجمعة المقبل.
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