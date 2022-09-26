بوتين يعفى ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى من منصبه

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوما اليوم الاثنين، بإعفاء فلاديمير تشيجوف، ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية "يوراتوم" فى بروكسل، من منصبه.





ونُشر المرسوم الرئاسى، على الموقع الرسمى للمعلومات القانونية للكرملين، دون ذكر الأسباب. وتشيجوف من مواليد عام 1953، وهو دبلوماسى روسى محترف، عمل سابقا فى مناصب عليا فى مختلف إدارات وزارة الخارجية الروسية، وهو مختص فى العلاقات مع الدول الأوروبية.

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