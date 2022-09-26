العالم اليوم - مهسا أميني.. العائلة تفصح عن تعرضها لضغوطات

انتم الان تتابعون خبر مهسا أميني.. العائلة تفصح عن تعرضها لضغوطات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - قال ابن عم مهسا أميني، إن أسرتها تتعرض لضغوط من قبل السلطات الإيرانية لحجب المعلومات المتعلقة بها، عن وسائل الإعلام.

وتوفيت أميني (22 عاما) بعدما دخلت في غيبوبة في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان الذي تنحدر منه الفتاة الراحلة ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن "المحاولات الأميركية لانتهاك سيادة إيران على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها وفاة شابة في حجز الشرطة لن تمر دون رد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، لموقع "نور نيوز" الإخباري: "تحاول واشنطن دائما زعزعة استقرار إيران وأمنها على الرغم من أنها لم تنجح في ذلك".

وعقب الحادثة، ذكرت الشرطة أن أميني أُصيبت بوعكة صحية بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، لكن والدها قال إن ابنته لم تكن تعاني من مشكلات صحية وإن الكدمات كانت ظاهرة على قدمها، محملا الشرطة مسؤولية وفاتها.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تشكيل لجنة تقصي حقائق في وفاة أميني.

وأجرى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اتصالاً بأسرة مهسا أميني عبّر خلاله عن مواساته، وتعهد بمتابعة التحقيق حتى توضيح ملابسات القضية.