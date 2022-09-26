عاجل- بوتين: يجب على الغرب التعامل مع روسيا باحترام

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره الكرملين، جاء ذلك خلال تعقيب بوتين على تصريح الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بأن مينسك لن تتحدث مع الغرب إذا لم يعاملها باحترام، قائلاً: "(يجب) أن يعاملونا باحترام".
وعقد بوتين ولوكاشيكو مباحثات فى سوتشى، اليوم الإثنين، لبحث العمل فى إطار دولة الاتحاد والخطط المشتركة فى قطاعى الكيمياء والغذاء، وكذلك توريد الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية.
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