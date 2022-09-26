بينهم أطفال.. ارتفاع ضحايا إطلاق النار داخل مدرسة روسية إلى 13 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الروسية وقوع إطلاق نار فى المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، لافتة إلى أنه لم يتم القبض على الرجل الذى أطلق النار حتى الآن، بينما تتواجد قوات الأمن حاليًا فى موقع الحادث.

وبحسب التقارير الروسية، فقد وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية فى تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الإثنين، حيث أكد شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.

ومن جانبه، قال حاكم المنطقة ألكسندر بريتشالوف، إن جميع الخدمات الخاصة توجهت لمكان الحادث على الفور، إضافة إلى سيارة إسعاف.