نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل زيادة معاش التضامن الإجتماعي والموارد البشرية توضح سلم رواتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر بعد زيادة معاش العائل والتابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقي ايام قليلة على موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الخاص بشهر أكتوبر، وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي حددت الوزارة موعد الصرف على أن يكون في يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، في كل البنوك السعودية، وحثت الوزارة المستفيدين علي ضرورة مراجعة حساباتهم البنكية في هذا الموعد، و قررت الوزارة زيادة معاشات التابعة والعائل بالضمان لشهر أكتوبر، واكدت انه سيتم نزول الزيادة مع المعاش لذا كثرت التساؤلات من المواطنين عن رواتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر وذلك بعد زيادة معاش العائل والتابع.

قيمة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة لشهر أكتوبر 2022

اوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة الرواتب و معاشات الضمان الإجتماعي هذا الشهر حيث:

سوف يتم صرف دعم إضافي للعائل وذلك بنسبة 20% من قيمة الدعم.

أيضاً سيتم صرف دعم إضافي للتابع وهو بقيمة 96% من قيمة الدعم.

كيف أعرف أني مؤهل بالضمان الاجتماعي؟

من خلال الخطوط التالية يمكنك معرفة حالة الأهلية الخاصة بك في الضمان الاجتماعي لذا إتبع أحد الخطوات التالية:

يمكن التاكد من خلال الدخول علي رابط الإستعلام الخاص بالأهلية الذي وفرته وزارة الموارد البشرية، وإتباع جميع التعليمات لمعرف نتيجة الإستحقاق.

اوي مكن القيام بالتوجه الى فرع مؤسسة الموارد البشرية.

او الإتصال علي رقم الإستعلام 19911.

و يمكنك أيضاً التواصل عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالضمان الاجتماعي علي موقع تويتر.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم

تريد وزارة الموارد البشرية، توصيل الدعم إلى جميع الأسر والأفراد المستحقين، لذا قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وهي:

يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

و ان يكون مقيم بشكل كامل داخل أراضي المملكة السعودية.

ويجب الا يزيد دخل المتقدم الشهري عن حد معين مانع للضمان، وهو 1100 ريال.

يجب الا يكون المتقدم مالكاً لأي عقارات ذات قيمة كبيرة.

يجب ألا يكون المتقدم مسجون.

أيضاً يجب الا يكون المتقدم، مقيم في احد دور الإيواء الحكومية.