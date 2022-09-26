نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2022 في القطاع الخاص والحكومي في المقال التالي
يعتبر المولد النبوي الشريف من أهم وأحب الأيام لجميع المسلمين في كل مكان، وينتظر الجميع معرفة موعد اجازة المولد النبوي الشريف، وازداد البحث في الفترة الاخيرة عن موعد اجازاة المولد النبوي الشريف، حيث أن اجازة المولد النبوي الشريف تكون في جميع القطاعات سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك، وكذلك جميع المدارس الحكومية والخاصة.
موعد اجازة المولد النبوي الشريف
يأتي موعد اجازة المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، حيث أنه يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من كل عام في يوم 12 ربيع أول من كل عام هجري، حيث يكون يوم المولد النبوي الشريف اجازة رسمية في جميع القطاعات الخاصة أو الحكومية، وفي جميع البنوك، وايضا المدارس الحكومية والخاصة، وبعد الاستعانة بالحسابات الفلكية لمعرفة هلال شهر ربيع الاول أتضح أن القمر غرب من أفق مكة المكرمة يوم الأحد 29 سفر 1444، الموافق 25 سبتمبر 2022، وذلك في الساعة 6.11 مساءًا قبل حدوث اقتران وكذلك قبل غروب الشمس، مما استحال رؤية القمر في ذلك اليوم، ووفقًا للدراسات الفلكية فمن المقرر أن تغرب الشمس من أفق مكة المكرمة اليوم الاثنين الموافق 30 سفر 1444، وذلك في تمام الساعة 6.14 مساءًا، حيث يكون القمر على ارتفاع 6 درجات في حين أن الزاوية التي تفصله عن الشمس على ارتفاع 8 درجات، واضاءته 0.5%.
اجازة المولد النبوي 2022
ويكون موعد اجازة المولد النبوي الشريف من اهم الاجازات التي قد يحصل عليها الموظفين وجميع العاملين، ويذكر أنه يستخدم في استطلاع رؤية هلال شهر ربيع الأول 1444 تليسكوب فضائي، ويكون ذلك اذا كانت الظروف الجوية مناسبة، وسيغرب عند الساعة 6.45 مساءًا بعد غروب الشمس ب 31 دقيقة، وبعد استطلاع الهلال فإنه من الجدير بالذكر أن عدد من الجهات المعنية تحدث عن الموعد الخاص بإجازة المولد النبوي الشريف، حيث ينتظر المسلمين في جميع انحاء العالم تلك المناسبة والتي من المقرر لها أن تكون السبت 8 أكتوبر المقبل، ويسأل العديد من الموظفين عن هل سيتم ترحيل تلك الاجازة الى الخميس الذي يليه كما هو متبع من جانب الحكومة خلال السنوات الاخيرة، أم أن هناك استثناء لهذه الاجازة بما انها الاخيرة لهذا العام.
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