خطوات التسجيل في التأهيل الشامل وطريقة التحديث برقم الهوية، إن المستفيد الأول من راتب التأهيل الشامل هم الأفراد أصحاب الاحتياجات الخاصة، ممن لديهم أمراض أو إعاقات معينة تمنعهم من العمل، كما أن برنامج التأهيل الشامل هو برنامج تكافلي يعمل على توفير التكافؤ المجتمعي بين أفراد الشعب، والذي توفره الحكومة في المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تعمل على تقديم راتب شهري للأفراد المستحقين بهدف تأمين حياة كريمة، ويعمل البرنامج على قبول الأفراد المتقدمين ولكن بعد التأكد من تتطابق كافة المعايير على المتقدم.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل:

للاستفادة من راتب التأهيل الشامل المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عليك تسجيل الدخول، وذلك في حالة تتطابق معايير الاستحقاق عليك،ويتم التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء على المستفيد تسجيل الدخول إلى المنصة الرسمية للموارد البشرية في السعودية.

بعد ذلك يجب النقر على زر “خدمات وزارة الموارد البشرية”.

كما يجب تحديد بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية في المملكة.

أيضا يشترط تحديد الإعانة المالية للفرد ذو الإعاقة، والتي تحول بينة وبين العمل.

بالإضافة إلى أنه يشترط تسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل.

في النهاية انقر فوق أيقونة “تقديم الطلب”.

تعديل التأهيل الشامل برقم الهوية:

كما يمكن بعد إتمام عملية التسجيل في نظام التأهيل الشامل يستطيع المواطن القيام بعمل تحديث للبيانات الخاصة به، وهذا لضمان استمرار الاستفادة من المعاش المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الموارد البشرية، ويتم تنفيذ الخطوات الأتية للتحديث: