نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على موقع التنسيق الالكتروني tansik.digital.gov.eg

تزداد معدلات البحث على محرك “جوجل” عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث تصدرت محركات البحث في الفترة الأخيرة، حيث شرع جميع الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وذلك بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية للمعاهد والكليات، حيث كان موعد فتح باب تسجيل الرغبات يوم الخميس الماضي الموافق 15 سبتمبر، والتي انتهت يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي من المقرر ظهورها خلال 72 من غلق باب تنسيق وفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 غداً الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صادر عنها أن الطريقة الوحيدة للاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وكافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق الجامعات يمكن معرفتها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، والذي من خلاله يستطيع جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني 2022 التقديم عبر تنسيق الدبلومات الفنية، فقد خصص المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي نسبة قدرها 10% من مقاعد الطلاب في الكليات والمخصص لتنسيق الدبلومات الفنية في جميع الجامعات المصرية.

أوراق التقديم بالكليات للدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحتها نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقعها بشكل إلكتروني تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وذكرت أنه يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية بنظامي الـ3 و5 سنوات بمختلف التخصصات (صناعة – تجارة – زراعة)، والحاصلين على دبلوم المعاهد الفني للتمريض، وخريجين المعاهد الفنية الصحية إمكانية تقديم أوراقهم من خلال مكتب التنسيق وتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، وذكرت بعض الأوراق الواجب توافرها مع المتقدم للتسجيل وهي: