نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليكم موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 ورابط الاستعلام عن النتائج الكترونياً عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث مؤخراً حول موعد نتيجة الشهادة السودانية، ويترقب أولياء الأمور والطلاب بمختلف محافظات وولايات السودان اعلان وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الطلاب وإتاحة الاستعلام عنها، ومن المنتظر إعلان النتائج في ولايات (دارفور – كردفان – نهر النيل – النيل الأزرق – شمال كردفان – الخرطوم – القضارف).

موعد نتيجة الشهادة السودانية

وصرحت وزارة التربية والتعليم السودانية أن موعد نتيجة الشهادة السودانية سوف يكون نهاية شهر سبتمبر الجاري لجميع الولايات السودانية (دارفور – كردفان – نهر النيل – النيل الأزرق – شمال كردفان – الخرطوم – القضارف)، حيث أعلنت الوزارة أنه تم الانتهاء مؤخراً من عمليات التصحيح والفرز للأوراق الامتحانية ويجرى الآن رصد وتجميع درجات الطلاب بكل دقة، وسوف يتاح الرابط المخصص لإمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال الصفحات الرسمية لوازرة التربية والتعليم السعودية ليحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور بكل سهولة ويسر إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالسودان أن موعد نتيجة الشهادة السوادنية سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء تماماً من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات، وسوف يتاح الاستعلام عن النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وذلك من خلال الخطوات الآتية:

وفي سياق متصل بشأن موعد نتيجة الشهادة الثانوية، فيذكر أنه تم الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة السوادنية والتي انطلقت يوم 11 يونيو 2022، وكان عدد الطلاب السودانيين المتقدمين لامتحانات الثانوية 614536 طالب وطالبة ومقسمين على 18 مركز امتحاني، وقامت وقتها وزارة التربية والتعليم السودانية بأخذ كافة الاستعدادات وتجهيز القاعات للامتحانات واتباع الاجراءات الاحترازية لسبل التعقيم والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأوضحت الوزارة أن السبب وراء تأخر إعلان نتائج طلاب الشهادة الثانوية هو عمليات التصحيح التي ما زالت جارية بواسطة 1200 معلم ومعلمة، ولكن سبب التأخير كان عمليات التدقيق في التصحيح والفرز للأوراق الامتحانية لتجنب حدوث أي اخطاء في تجميع نتائج الطلاب، وأعلن وزير التربية والتعليم السوداني أنه فور الانتهاء من علميات التصحيح والفرز سوف يعلن الموعد النهائي لنتائج الشهادة السوادية 2022، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

اعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لاختبارات الشهادة الثانوية السودانية، وسيتم الاعلان عن نتائج الطلاب خلال ساعات قليلة من الان عن طريق اتباع الخطوات المذكورة اعلاه، وحيث تقد تم الاعلان عن اسماء اوائل الطلاب، وقدمنا لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات السابقة طريقة الاستعلام عن اسماء الاوائل ورابط وخطوات الحصول على النتائج.

وأشاد وزير التربية بجهود المجلس السيادي، ومجلس الوزراء وكافة الوزارات المعنية في نجاح إمتحان الشهادة السودانية هذا العام، كما أشاد الوزير بالجهود الأمنية التي ساعدت وقامت بتأمين الأمتحانات، ويذكر أن عدد الطلاب الممتحنين وصل إلى 536 ألف و 129 طالب وطالبة، ويستمر العمل داخل الكنترول حول أعمال التصحيح وفقًا لما هو مخطط له من جانب الوزارة.