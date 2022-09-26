رابط موقع التنسيق الالكتروني tansik.digital.gov.eg لمعرفة نتائج الشهادات المعادلة

تزداد معدلات البحث مؤخراً حول رابط موقع التنسيق الالكتروني، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرار اجراءات فحص ومراجعة مكتب التنسيق لرغبات تنسيق الشهادات المعادلة للقبول بالجامعات، وعن إعلانها في الوقت الحالي فقد ذكرت الوزارة أن نتيجة تسنيق الشهادات المعادلة لم تعلن ويتم في الوقت الحالي فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الجامعات وفقاً لقواعد التوزيع الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وفي نفس السياق يتم فحص جميع ملفات شهادات المعادلة الأجنبية والعربية للالتحاق بالجامعات المصرية.

رابط موقع التنسيق الالكتروني

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه يجرى الآن على مستوى الجمهورية عمل أكثر من 30 مكتب لإعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني، ويتواجد بمكاتب التنسيق جميع الملفات الخاصة بطلاب الجامعات الحكومية لتوزيعم على الكليات، وتعمل مكاتب التنسيق جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية بالدولة، وتبدأ مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ومن المقرر أن تعلن نتائج الشهادات المعادلة للشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات المصرية خلال الأسبوع المقبل، حيث يتم في الوقت الحالي فحص ومراجعة ملفات جميع الطلاب في الجامعات، وذكرت الوزارة أن اعلان نتائج التنسيق سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد أن تم مدة الفترة الخاصة بتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة من الامارات والسعودية والكويت.

نتائج تنسيق الشهادات المعادلة

وفي إطار ترقب الطلاب إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني، فقد انتهي موقع التنسيق مؤخراً من استقباله لكافة الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وذلك وفقاً لقواعد المجلس الأعلى للجامعات والجدول الزمني المحدد لموقع التنسيق الالكتروني، وذكر أحمد مسئولي وزارة التعليم العالي أن نتائج الشهادات المعادلة تستغرق بعض الوقت لحين ظهورها بمقارنة بالشهادات الأخرى، وذلك يرجع لإجراء المعادلات التي تتم في الشهادات الأجنبية والعربية، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري إتاحتها لتنسيق الشهادات المعادلة العربية للشعبتين العلمي والأدبي لكل من الطلاب الحاصلين على (الثانوية الفلسطينية – الثانوية الكويتية – الثانوية الاردنية – الثانوية البحرينية – الثانوية اليونانية – الثانوية الانجليزية – الثانوية الفرنسية)، وغيرها من باقي الشهادات المعادلة والمعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات للدراسة في جامعات مصر.