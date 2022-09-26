نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 رابط نتيجة الثانوية العامة في السودان برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر بحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022، حيث قد أن امتحانات الثانوية العامة في السودان قد انتهت منذ عدة أيام، ليبدأ الطلبة والطالبات في البحث عن رابط الاستعلام عن النتيجة والخطوات التي سوف تمكنهم من استخراج النتائج من خلال المنزل، وذلك بدلا من الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب من أجل التعرف على النتيجة ودرجاته في كل المواد.

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022

يعد موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 محل اهتمام عدد كبير من المواطنين في جمهورية السودان، وذلك مع قرب موعد ظهور النتيجة بشكل الكتروني، حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدرجات سوف تكون متاحة لكل الطلاب في جميع المحافظات وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، ليتم الإعلان أولا عن أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية وذلك في خلال مؤتمر صحفي يتم عقده من قبل الوزارة، والذي يتم فيه اعتماد النتيجة بشكب رسمي والإعلان عن ظهورها عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2022

كشف وزير التربية والتعليم السوداني أن الوزارة قد انتهت فعليا من تصحيح كافة أوراق الطلاب ورصد درجاتهم وأن الحصول على النتيجة سوف يكون بشكل الكتروني، والتي يمكن الاستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات التالية..

يبدأ الطالب بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية. ثم القيام باخيتار نتائج الثانوية العامة في السودان. بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به. ثم الضغط على زر استعلام.

نتيجة الثانوية العامة في السودان

بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات بدأوا يبحثون عن نتيجة الثانوية العامة في السودان، والتي قد تأخرت كثيراً لتخرج الوزارة وتطمئن الطلاب بأنه لم يتبقى سوى القليل على ظهور تلك النتيجة، وأن الأمر قد مر بالكثير من الصعوبات لكي تصبح النتائج جاهزة من أجل النشر عبر الموقع الرسمي لها، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب في جميع الولايات وذلك في أقرب وقت ممكن، لكي يتم بعد ذلك التسجيل في الجامعات والمعاهد المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

حيث من المفترض أن يتم تسجيل رغبات القبول في الجامعات والمعاهد، ليتم الالتحاق بالجامعة المناسبة وذلك بعد مقارنة رغبات الطالب مع المجموع الكلي الخاص به، والذي تم الحصول عليه هذا العام الدراسي بعد أداء امتحانات الشهادة السودانية في الفترة الماضية والتي قد بدأت في اليوم الحادي عشر من شهر يونيو الماضي في كافة ولايات السودان.