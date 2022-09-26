نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار صرف الرواتب بالميلادي رئيس مجلس الوزراء السعودي بالتعاون مع وزارة المالية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار صرف الرواتب بالميلادي حيث قام مجلس الوزاراء في المملكة العربية السعودية بإلزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة على اعتماد التاريخ الميلادي في احتساب الاجوروالمستحقات المالية لجميع العاملين والموظفين بما فيهم العسكريين أيضًا، وشد القرار الذي جاء في تاريخ 3/2/1444 هجريًا على قرار سابق بأمر سامي رقم 18955 في تاريخ 18/4/1439 يُفيد بتوحيد موعد صرف الراتب ليصبح يوم 27 من كل شهر ميلادي، على أن يتم الصرف يوم الخميس إذ كان يصادف الصرف يوم الجمعة، وأن يتم صرف الراتب يوم الأحد إذ كان تاريخ الصرف يصادف يوم السبت، علمًا بأنه يتم تلقائيًا.

قرار صرف الرواتب بالميلادي

شددت وزارة المالية السعودية على أهمية الالتزام بقرار رقم 97 الذي صدر من قِبل رئيس مجلس الوزراء يوم 3 صفر 1444، وجاء المرسوم الملكي على النحو التالي:

والجدير بالذكر أن جميع المكافآت والبدلات الشهرية وأيضًا احتساب الرواتب والاجور يتم وفقًا للتاريخ الميلادي وليس الهجري، وهنا ظهرت فروقات الرواتب التي يُنادي بها الموظفين حيث أن بداية التاريخ الميلادي لا تُكافئ بداية التاريخ الهجري مما ولدّ فجوة أيام لم يتم احتسابها في الراتب، وبالتالي ظهر فرق الراتبين الذي من حق الموظف أن يحصل عليه، وبالرغم من وجود نية وأنباء عن صرف الفارق إلا أنه لم يتم التأكيد عليه رسميًا حتى الآن.

متى تم تحويل الراتب من هجري الى ميلادي

تم ذلك في يوم 18 ربيع الآخر 1439 الموافق ميلاديًا الخامس من يناير 2018 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لجميع الموظفين والعسكريين في المملكة، وفي حال أن كُنت تريد معرفة المزيد من المعلومات بهذا الشأن يُمكنك الاستفسار مباشرةً على رقم وزارة المالية 19990 وسوف يتم الرد عليك بالمعلومات الرسمية المؤكدة.

متى يتم صرف فرق الرواتب؟

في الواقع يُصادف غدًا 27 سبتمبر 2022 موعد صرف راتب شهر صفر 1444 سبتمبر 2022 ولكن لم يتم التصريح حتى الآن بموعد صرف الزيادة في الراتب، وسوف يتم صرف راتب الشهر المقبل في اليوم السابع والعشرين أيضًا، والجدير بالذكر أن كافة الأنباء المنتشرة الآن عن قرار صرف الرواتب بالميلادي مؤكدة ولكن موعد صرف الفروقات غير مؤكد حتى الآن.