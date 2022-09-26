نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الجوازات رجال 1444 وشروط التقديم على الوظائف عبر منصة أبشر للتوظيف في المقال التالي
قامت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن تفعيل رابط تقديم الجوازات رجال 1444، حيث تم فتح باب التقديم على تلك الوظائف بداية من يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يستمر هذا التقديم حتى يوم الخميس المقبل الموافق 29 من نفس الشهر، حيث تتم عملية التسجيل بشكل الكتروني عن طريق موقع أبشر للتوظيف وذلك بعد الإطلاع على كافة الشروط الموضوعة من قبل المديرية والموافقة عليها.
رابط تقديم الجوازات رجال 1444
يتم البحث من قبل آلاف المواطنين عن رابط تقديم الجوازات رجال 1444، وذلك من أجل إتمام عملية التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة له، ويمكن التقديم على الوظائف عن طريق اتباع الخطوات التالية..
- يجب أولا التوجه إلى موقع أبشر للتوظيف.
- ثم الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.
- بعد ذلك يجب النقر على زر تقديم.
- القيام باختيار المديرية المطلوبة ثم النقر على زر بحث.
- يجب النقر على خيار الجوازات.
- اختيار الوظيفة الراغب التقديم بها.
- إملاء كل البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات اللازمة.
- الضغط في النهاية على زر إرسال الطلب.
شروط تقديم وظائف الجوازات رجال 1444
قامت المديرية بوضع مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها لدى المواطن المتقدم على وظائف الجوازات رجال 1444، وتتمثل أبرز تلك الشروط فيما يلي ..
- يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.
- ينبغي ألا يكون سبق التعيين في إحدى الوظائف التابعة لنظام الخدمة العسكرية.
- يلزم أن يكون مالك لبطاقة هوية وطنية وأن تكون مدتها سارية.
- يجب ألا يكون قد تم طرده مسبقا من إحدى المعاهد العسكرية.
- أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك وألا يكون لديه أي أحكام جنائية سابقة.
- ينبغي ألا يكون متزوج من غير سعودية.
- يلزم أن يكون حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن ثانوية عامة أو ما يعادلها.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات 1444
- 2 صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى إحضار الأصل.
- صورتين من المؤهل الدراسي مع إحضار الأصل.
- 6 صور مقاس 4*6 وأن تكون أمامية ذو خليفة بيضاء.
- ملف أخضر يتم فيه وضع الأوراق بشكل منظم.
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