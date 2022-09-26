فلسطين تدين اقتحام الأقصى والاعتداء على المرابطين

جدة - نرمين السيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على مرابطين فيه واعتقال عدد منهم، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه.





وفى السياق ذاته، أصيب مرابطان بالمسجد الأقصى، وجرى اعتقال 5 آخرين، خلال تأمين الاحتلال الإسرائيلى اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، أن مئات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب "المغاربة" بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية فى ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ فى البوق عند باب القطّانين.

وسبق الاقتحام تكثيف قوات الاحتلال من انتشارها العسكرى داخل الباحات، ومنذ الليلة الماضية تحولت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية فى ظل احتفال اليهود بعيد رأس السنة العبرية والذى يبدأ اليوم ولمدة يومين.

وقال شهود عيان إنه تم الاعتداء على المرابطين فى ساحات المسجد، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض، كما اعتقلت 5 آخرين، وأخرجت العشرات من الأقصى.

واعتلى جنود الاحتلال - حسب شهادة الشهود - سطح المصلى القبلى بالمسجد، وأطلقوا طائرة استطلاع فى سماء المسجد لمراقبة حركة المصلين والمرابطين.

وسبق ذلك منع شرطة الاحتلال دخول الفلسطينيين دون سن الأربعين إلى المسجد منذ صلاة الفجر، وفرضت قوات الاحتلال قيودا على تغطية الصحفيين وأجبرتهم على مغادرة المكان بعد منعهم من دخول ساحات الحرم.