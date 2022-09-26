عاجل- إطلاق نار فى مدرسة روسية.. ومقتل حارسها

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام روسية رسمية، وقع حادث إطلاق نار فى المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، حيث قتل حارس، وأصيب طفلان، بدون معلومات أخرى حتى الآن.

ومن جانبها، أشارت وزارة الداخلية الروسية إلى أنه لم يتم القبض على الرجل الذى أطلق النار حتى الآن، بينما تتواجد قوات الأمن حاليًا فى موقع الحادث.

وبحسب التقارير الروسية، فقد وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية فى تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الإثنين، حيث أكد شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.

ومن جانبه، قال حاكم المنطقة ألكسندر بريتشالوف، إن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم طفلان وحارس أمن، بينما تمكنت مديرة المدرسة مع أحد المراهقين الجرحى من الإغلاق على نفسها فى المكتب.

وأضاف بريتشالوف، أن جميع الخدمات الخاصة توجهت لمكان الحادث على الفور، إضافة إلى سيارة إسعاف.