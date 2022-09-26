البنك الدولى: 9 مليارات دولار تكلفة إعادة إعمار مدارس أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح البنك -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين- أن أكثر من 700 ألف طالب و25 ألف مدرس نزحوا من أوكرانيا منذ بدء الحرب.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قدرت بأن نحو 300 مدرسة أوكرانية، دمرت تماما منذ بدء الحرب، فيما يتجاوز المتضرر منها 2500 مدرسة.
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