مقتل 30 من مليشيات الشباب فى محافظة جلجدود الصومالية

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الإعلام الصومالى، عبد الرحمن يوسف العدالة، مقتل أكثر من 30 عنصراً من مليشيات (الشباب) الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة نحو 55 آخرين فى محافظة جلجدود، وسط البلاد.





وقال نائب وزير الإعلام الصومالى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، إن مليشيات (الشباب) نفذت 4 هجمات إرهابية جبانة فى منطقة طيسقى، التى جرى تحريرها أمس لتظهر تعافيها من هزيمة التى تكبدتها فى محافظة جلجدود. وأضاف: "نسأل الله أن يتقبل الجنود الذين قتلوا فى معارك التحرير من الشهداء، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وجدد إشادته بالجنود البواسل والشجعان من السكان المحليين الذين يسيطرون بشكل كامل على المناطق التى جرى تحريرها من فلول مليشيات (الشباب) المتطرفة ومستعدون للقيام بواجبهم.

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