روسيا: 6 قتلى و20 جريحا جراء إطلاق نار بمدرسة فى إيجيفسك

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء وقوع إطلاق نار بمدرسة فى منطقة إيجيفسك، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقا لوسائل إعلام روسية رسمية، أكدت وزارة الداخلية الروسية وقوع حادث إطلاق نار فى المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، لافتة إلى أنه لم يتم القبض على الرجل الذى أطلق النار حتى الآن، بينما تتواجد قوات الأمن حاليًا فى موقع الحادث.

وبحسب التقارير الروسية، فقد وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية فى تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الإثنين، حيث أكد شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.

ومن جانبه، قال حاكم المنطقة ألكسندر بريتشالوف، إن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 أشخاص، من بينهم طفلان وحارس أمن، بينما تمكنت مديرة المدرسة مع أحد المراهقين الجرحى من الإغلاق على نفسها فى المكتب.

وأضاف بريتشالوف، أن جميع الخدمات الخاصة توجهت لمكان الحادث على الفور، إضافة إلى سيارة إسعاف.