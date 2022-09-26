العالم اليوم - "التقزم".. معاناة جديدة يعانيها أطفال اليمن

انتم الان تتابعون خبر "التقزم".. معاناة جديدة يعانيها أطفال اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، أن 46 بالمئة من أطفال اليمن يعانون من مرض التقزم وسط انتشار سوء التغذية في البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير: "يعاني حوالي 46 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة في اليمن من التقزم المزمن، الذي سيعيق نموهم العقلي والبدني وإنتاجيتهم مدى الحياة، مع زيادة التعرض للأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ، ما يعرض رأس المال البشري للخطر".

وأضاف التقرير أن "التقديرات تشير أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 362 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والمزمن على حد سواء".

بالمقابل، حذر التقرير من أن" الأطفال المتأثرون بنقص التغذية أكثر عرضة للوفاة بـ 9 مرات على الأقل مقارنة بأقرانهم".

ويشهد اليمن نزاعاً عنيفاً منذ قرابة ثماني سنوات، بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، ما خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.