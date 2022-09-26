العالم اليوم - أسهم إيطاليا ترتفع مع اقتراب "ميلوني" بالفوز في الانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين، بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي على الرغم من تحقيق الأسهم الإيطالية مكاسب بعد أن بدا أن الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني على وشك الفوز في الانتخابات العامة بالبلاد.

وتراجع المؤشر 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره منذ الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي وزادت من المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي صوب التشديد النقدي.

وهبطت أسهم قطاع النفط والغاز 1.1 بالمئة وقطاع التعدين 2.1 بالمئة مع نزول أسعار النفط الخام والمعادن بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من تراجع الطلب نتيجة الركود العالمي المتوقع.

وهبط مؤشر داكس الألماني الرئيسي 0.1 بالمئة قبل صدور البيانات عن معنويات الشركات في سبتمبر الساعة 0800 بتوقيت غرينتش.

ومع ذلك، ارتفع المؤشر الإيطالي 0.7 بالمئة مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات المالية بعد فوز تحالف يمين الوسط بأغلبية واضحة في مجلسي البرلمان بالانتخابات العامة الإيطالية.

وستراقب الأسواق المالية الأوروبية بعناية أولى تحركات "ميلوني" بدءا من اختيار الوزراء نظرا لماضيها المتشكك في أوروبا ومواقف حلفائها المتضاربة بشأن روسيا.