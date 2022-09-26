إصابة عسكرى جراء إطلاق نار فى مركز تعبئة للجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة الفرنسية، أصيب عسكرى مشرف على مركز تجنيد فى الجيش الروسى بجروح خطيرة جراء وقوع إطلاق نار فى المركز الذى يوجد فى سيبيريا، وذلك بالتزامن مع حال تعبئة جزئية للقتال تشهدها البلاد. وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيجور كوبزيف، إن "المفوض العسكرى الكسندر إيليسييف موجود فى قسم الانعاش فى وضع خطر للغاية. وأوقف مطلق النار فورًا، وسيعاقب!" موضحًا أن إطلاق النار حصل فى مركز التجنيد العسكرى فى مدينة "أوست-إيليمسك".

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