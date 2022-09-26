الأردن يدين انتهاكات الاحتلال المتصاعدة ضد الأقصى والمقدسات الإسلامية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والمستمرة التى يقوم بها المتطرفون، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته بحماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية.





وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول ـفى بيان اليوم الاثنينـ إن تصاعد وتيرة الانتهاكات، وما يرافقها من ممارسات استفزازية فى الحرم القدسى الشريف، وفى المقابر الإسلامية المحيطة به التى تعد وقفا إسلاميا، فضلا عن فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولى، وللوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها.

وأضاف أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا، ينذر بالمزيد من التصعيد الذى تنعكس تبعاته على الجميع.

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك -الحرم القُدسى الشريف- بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب أبو الفول، الاحتلال، بالكف الفورى عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته.

وشدد على ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى، والقانونى القائم وفرض التقسيم الزمانى والمكانى، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.