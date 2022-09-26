روسيا تقصف نيكوبول بـ130 قذيفة روسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفوم) الأوكرانية عن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة الإقليمية فى دنيبروبتروفسك قوله، إن القوات الروسية أطلقت 130 قذيفة مدفعية ثقيلة من طراز ميلرز على منطقة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل.

وأضاف أن الروس كانوا يطلقون قاذفات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على منطقة نيكوبول طوال الليل، استهدفت 4 مناطق وهى نيكوبول، مارهانيتس، تشيرفونوهريفكا، وميروف، وأصابت ما يقرب من 130 قذيفة روسية مدننا وقرانا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأشارت إلى أن نحو 40 منزلا وأكثر من 20 مبنى تجاريا، ومحطة تحويل وخطوط كهرباء تعرضت لأضرار جسيمة فى نيكوبول.

وفى سياق متصل، قال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك، إن الهجمات الروسية خلال اليوم الماضى على دونيتسك أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأشار كيريلينكو، إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا.

كما وردت تقارير، بأن القوات الروسية ضربت كراماتورسك أمس، وتسبب صاروخان من طراز إس-300 فى إلحاق أضرار بمستشفى ومجمعات سكنية.

بدورها، أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية اليوم الاثنين أن القوات الروسية هاجمت منطقة أوديسا بطائرات كاميكازى بدون طيار خلال الساعات الماضية؛ ما تسبب فى وقوع انفجارات وإجلاء مواطنين.

وذكرت القيادة فى بيان لها - نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن قوات الدفاع الجوى نجحت فى تدمير طائرة مسيرة، بينما أصابت طائرتان بدون طيار، أحد أهداف البنية التحتية العسكرية، وتم إخلاء المكان من المدنيين بسبب اندلاع حريق واسع النطاق وتفجير ذخيرة".

وأشارت القيادة إلى أنه بحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات، كما أنه تم إخماد الحريق، بينما تستمر عملية الإنقاذ.

ومن جهة أخرى، أعلنت لجنة الاقتراع المركزية بإقليم لوجانسك اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت قذائف على مدرسة بمدينة روبيجنويه تحتضن مركزا للتصويت فى الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، وأنه تم انتقال لجان الاقتراع المحلية إلى مراكز احتياطية للتصويت.

وبدورها قالت رئيسة لجنة الاقتراع المركزية بلوجانسك، يلينا كرافتشينكو - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "سجلنا قصفا بمدينة روبيجنويه، وأصابت 6 قذائف مركزا للتصويت فى الاستفتاء بمدرسة رقم (10)، ولهذا السبب اتخذ قرار بنقل جميع لجان الاقتراع إلى مراكز احتياطية".

وبدأت فى إقليمى دونيتسك ولوجانسك وفى مقاطعتى زابوروجيا وخيرسون، صباح يوم الجمعة الماضية، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى الغد.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة فى إقليم "دونباس" جنوب شرقى أوكرانيا، فى أعقاب طلب إقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.