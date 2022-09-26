ترحيب أمريكى بالإفراج عن سجناء سياسيين فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الأمريكية -فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين- أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين يُعد خطوة فى الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير جدًا من السجناء السياسيين وراء القضبان فى بيلاروسيا، داعية إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.

يذكر أن أحد مراسلى إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتى"، كان من بين السجناء المفرج عنهم بعد 9 أشهر فى السجن، وذكرت إذاعة أوروبا الحرة أن اثنين آخرين من صحفييها، وهما إيهار لوسيك وأندريه كوزنتشيك، ما زالا مسجونين فى بيلاروسيا.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدد الأشخاص المحتجزين فى بيلاروسيا، لأسباب سياسية بـ1300 شخص.