إجراءات أمنية مشددة فى اليابان استعدادا لجنازة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة اليابانية -حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو)، اليوم الاثنين- أنه من المقرر تخصيص جناحين لعامة الناس لوضع الزهور فى حديقة بالقرب من قاعة نيبون بودوكان فى طوكيو، مع فحص الحقائب لأولئك الذين يقدمون الزهور، وتقييد الوصول إلى الشوارع المحيطة حول الموقع المخصص لإقامة الجنازة.

ويواجه الحدث، الذى تموله الدولة، انتقادات متزايدة ومن المتوقع أن يكلف حوالى 1.66 مليار ين -أى ما يعادل 11.6 مليون دولار- من أموال دافعى الضرائب، ويُخصص جزء كبير منها لتغطية تكاليف الأمن.

وتفرض إدارة شرطة العاصمة غدا إجراءات أمنية رفيعة المستوى تعادل تلك التى فرضتها البلاد فى وقت دورة الألعاب الأولمبية، والأولمبياد الخاص فى طوكيو العام الماضى، وتلك المطبقة أثناء اعتلاء الإمبراطور ناروهيتو عرش الأقحوان عام 2019، ومن بين الإجراءات توزيع قوات الشرطة على طول الشوارع وزيادة حالة التأهب فى محطة جيه آر طوكيو، وغيرها من المواقع التى يتجمع فيها الكثير من الناس وجمع المعلومات لاتخاذ الاحتياطات فى مواجهة هجمات "الذئاب المنفرده" الإرهابية.

ويتجاوز حجم قوات الشرطة 18 ألف شخص الذين حشدتهم السلطات اليابانية مايو الماضى لتعزيز الإجراءات الأمنية، لتأمين قمة "الرباعية" فى العاصمة طوكيو بمشاركة قادة اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند.

وقال مصدر فى الشرطة اليابانية إن الشرطة تتخذ المزيد من الاحتياطات لضمان عدم وجود ثغرة أمنية مثل تلك التى أدت إلى اغتيال آبى بالرصاص، رغم وجود الشرطة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين مع أكثر من 30 شخصية أجنبية على مدى 3 أيام، إذ تتيح الجنازة الرسمية لشينزو آبى فرصة للشروع فى جولة مما يسمى "دبلوماسية المواساة".

وذكر كيشيدا -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو- أن هذه المراسم التى وصفها بأنها "مثيرة للجدل" التى تقيمها الدولة لآبى، ستكون بمثابة فرصة مهمة للتواصل مع الدول الأخرى، لكن لن يحضر أى من قادة حاليين من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الجنازة غدا الثلاثاء، وسيجرى كيشيدا، محادثات مع نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس ورئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ورئيس الوزراء الكورى الجنوبى هان دوك سو ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

وقتل آبى -وهو أطول رئيس وزراء فى اليابان - بالرصاص على يد مسلح خلال خطاب ألقاه فى الحملة الانتخابية فى أوائل يوليو الماضى، بينما تتصاعد المعارضة - فى اليابان - لإقامة الجنازة الرسمية للزعيم السابق نظرا لمواقفه السياسية الخلافية بالإضافة إلى تكلفة الحفل، وفقا للوكالة اليابانية.