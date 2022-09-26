نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية الكويتية الاستعلام الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الداخلية الكويتية الاستعلام الشخصي في أطار تطوير منظومة الخدمات الشخصية لجميع المواطنين بصفة عامة حيث يمكن الاستعلام الشخصي وزارة الداخلية الكويت للاطلاع علي كافة البيانات المتعلقة بالمستخدمين والمقدمة لجميع المواطنين الكويتيين والمقيمين داخل الأراضي الكويتية بشكل الكتروني حتي توفِّر البوابة الإلكترونية الوقت والجهد علي الجميع في معرفة المعلومات الخاصة بهم.

الإستعلام الشخصي لخدمات وزارة الداخلية

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية الكويتية تقدم لمواطنين وللمقيمين داخل الأراضي الكويتية العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من شأنها مساعدة المواطنين في استخراج الأوراق الشخصية وتحديثها، كما تقدم العديد من الخدمات الأخري كحصول على رخصة القيادة بالإضافة إلي استخراج تراخيص جميع المركبات، واستخراج جواز سفر لأول مرة واستبداله وطلب تأشيرة وبيانات الكفالات، ولمن يرغب في استخدام هذه الخدمة على الرابط التالي الإستعلام الشخصي لخدمات وزارة الداخلية.

الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية

البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت تقدم خدمة الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية الكويت من خلال بوابة الكويت، فتلك البوابة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنون والمقيمون وذلك لجميع الأسرة والأفراد لمن يرغب في استخدام الخدمة يرجي الدخول على موقع وزارة الداخلية بدولة الكويت كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

الرابط التالي الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية .

. بعد الدخول على الرابط السابق قم بإدخال الرقم المدني داخل الخانة الفارغة.

ثم قم بالضغط أيقونة استعلام.

سوف يظهر للشخص المستعلم كافة المعلومات حول الإقامات أو إصدار التأشيرات بشكل تفصيلي.

واذا وجهت إي مواطن مشكلة يمكنكم الاتصال علي رقم وزارة الداخلية الكويتية عن طريق استخدام نظام الاستعلام الصوتي هاتف رقم 1889988 أو يمكنك الاتصال على الخط الساخن “122“ وذالك من اجل الاستفادة من خدمة استعلامات وزارة الداخلية الكويت.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة المدنية للوافدين

يتساءل العديد من المقيمين داخل الأراضي الكويتية عن طريقة استخراج بطاقة المدنية لمواطنين دول المجلس التعاون الخليجي وباقي الدول العربية، وعن اهم المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة المدنية والتي سوف نقوم بتوضيح جميع الأوراق التي يجب على المواطنين الوافدين إحضارها من اجل استخراج البطاقة وهي كالتالي.

يجب إحضار جواز السفر الأصلي حديث الإصدار، وصورة طبق الأصل . إحضار شهادة الميلاد الأصلية للمقيم وصورة شهادة ميلاد لكل مولد داخل دولة الكويت . يجب إحضار البصمة الشخصية لكل من بلغ سنة 18 سنة فيما اكثر. يجب إحضار عقد الإيجار السكن أو ما يثبت أثبات السكن. إحضار اقرار العمل ويجب أن يكون معتمدة من جهة عملك، أو أذا كنت طالباً يجب إحضار شهادة لمن يهمه الأمر. أذا كنت متزوج من كويتيه فيجب إحضار صورة من عقد الزواج. ملف خدمة بريدية به صور شخصية حديثة وفصيلة دم.