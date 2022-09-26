رابط نتيجة الثانوية السودانية 2022 موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية موقع وزارة التربية السودان

رابط نتيجة الثانوية السودانية 2022، موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022، موقع وزارة التربية والتعليم السودان، أشهر كلمات البحث الآن على مؤشر البحث جوجل، بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2022، حيث أكد الوزير المكلف لوزارة التربية والتعليم، الأستاذ محمود سر الختم الحوري، على أن النتائج أواخر سبتمبر الجاري نظراً لمرور النتيجة بعدة مراحل قبل إعلانها، وهي الآن في المرحلة الأخيرة وهي تجهيزها للاعتماد ومن ثم الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة، لإعلان تفاصيل النتيجة وأسماء الأوائل ليتمكن الطلاب من التعرف عليها إلكترونياً في نفس الوقت، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض معكم خلال السطور التالية أهم التفاصيل التي تخص هذا الموضوع فتابعونا.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022

الولوج إلى الموقع الإلكتروني “moe.gov.sd“.

أو الدخول المباشر على “result.sd“.

كتابة رقم الجلوس والرقم الوطني.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022

بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية السودانية 2022، والتي تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال مراحل تعليمه قبل الجامعي، فمن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة إصدار بيان بشأن موعد إعلان النتيجة من وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع إعلانها 27 أو 28 سبتمبر الجاري على الأكثر، هذا وتبدأ مرحلة جديدة عقب إعلان النتيجة وهي التقديم للجامعات السودانية، والتي يتطلب التعرف على التخصصات المتاحة الدخول على دليل القبول للجامعات السودانية، حتي يتمكن الطلاب الناجحين في الشهادة السودانية تحديد الكلية والجامعة التي يرغبوا الالتحاق بها.

موقع وزارة التربية والتعليم السودان

يقوم موقع وزارة التربية والتعليم السودان الإلكتروني، بعرض نتائج الثانوية السودانية 2022 ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع للمتعاملين عليه، ويأتي ذلك ضمن التحديثات التي أجرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لتحمل عمليات البحث خلال استخراج النتائج، نظراً للضغط الكبير الذي يحدث خلال الاستعلام، ونؤكد لكم متابعينا الكرام على أنه في حال تأخر فتح الرابط ضرورة المحاولة مرة أخري حتي الحصول على النتائج، وقد وفرنا لمتابعينا الرابط المباشر السريع للدخول عليه مباشرةً واستخراج النتيجة وقت إعلانها بصورة سهلة وبسيطة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.